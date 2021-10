Sconcerti: “Mourinho? Poteva andarci pure lui in tribuna. La cosa è seria”

Le parole del giornalista: "Se devi parlarne male, fallo con la squadra o la società, non ai giornalisti. Aver poi mandato quei cinque in tribuna è un’eliminazione"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato così della scelta di Jose Mourinho di epurare diverse riserve della Roma: "Ciò che abbiamo visto parla chiaro, sta succedendo qualcosa di abbastanza serio. Ha sbagliato fin dall’inizio nella reazione al ko in Norvegia. Se devi parlarne male, fallo con la squadra o la società, non ai giornalisti. Aver poi mandato quei cinque in tribuna è un’eliminazione. Si prenda anche le sue responsabilità, avendo fatto lui la formazione: allora poteva andarci pure lui, la partita si vede meglio…".