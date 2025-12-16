La visione di numerosi video, ha permesso alla Digos di identificare e arrestare cinque ultras del Genoa per gli scontri con la polizia prima della partita con l’Inter. La polizia ha eseguito gli arresti in differita, come consentito dalle normative contro la violenza nello sport. Come riporta Repubblica, secondo quanto ricostruito dalla Digos, un gruppo di genoani ha cercato di assalire gli ultrà neroazzurri. È partito un lancio di petardi, bombe carta e fumogeni. Lo schieramento di agenti del reparto mobile ha evitato il contatto tra le due tifoserie.

"Tra i supporter del Genoa c'erano anche alcuni napoletani. È partita però una guerriglia urbana con un bilancio di 15 feriti, uno scooter, un'auto e un furgone incendiati oltre a diverse macchine danneggiate. I cinque arrestati sono tutti di Genova e hanno una età compresa tra i 23 e i 47 anni. Uno di loro è stato in passato sottoposto a misura di sorveglianza speciale ed è sottoposto da avviso orale del Questore, un altro è sotto Daspo urbano, mentre gli altri risultano, a vario titolo, già noti per reati contro la persona, contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione".