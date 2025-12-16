FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Supercoppa – Bologna-Inter, le attività della vigilia: orari di allenamenti e conferenze

ultimora

Supercoppa – Bologna-Inter, le attività della vigilia: orari di allenamenti e conferenze

Supercoppa – Bologna-Inter, le attività della vigilia: orari di allenamenti e conferenze - immagine 1
Il programma completo delle attività previste alla vigilia della semifinale della EA Sports FC Supercup
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Venerdì 19 dicembre alle 20:00 CET (22:00 ora dell'Arabia Saudita, AST) l'Inter sfiderà all'Al-Awwal Park Stadium di Riyadh il Bologna nella seconda semifinale della EA Sports FC Supercup 2025/26.

Supercoppa – Bologna-Inter, le attività della vigilia: orari di allenamenti e conferenze- immagine 2

Questo il dettaglio di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di giovedì 18 dicembre 2025:

    • Ore 9:00 CET (11:00 AST) - Allenamento Bologna (15' aperti ai media) | Al Nassr Football Club, Riyadh.

    Supercoppa – Bologna-Inter, le attività della vigilia: orari di allenamenti e conferenze- immagine 3
    Lega Calcio

    • Ore 10:00 CET (12:00 AST) - Allenamento FC Internazionale Milano (15' aperti ai media) | Prince Faisal Stadium FC, Riyadh.

    • Ore 11:30 CET (13:30 AST) - Conferenza Stampa ufficiale Bologna di Vincenzo Italiano accompagnato da un calciatore | Al-Awwal Park Stadium, Riyadh.

    • Ore 12:30 CET (14:30 AST) - Conferenza stampa ufficiale FC Internazionale Milano di Cristian Chivu accompagnato da un calciatore | Al-Awwal Park Stadium, Riyadh

    Leggi anche
    Cannavaro: “Lotta scudetto? Ecco perché nessuno va in fuga. Il Napoli dopo l’Inter...
    Toldo: “Vedo un’Inter matura, dimostra tranquillità e sicurezza. Chivu? Ha le doti...

    © RIPRODUZIONE RISERVATA