Venerdì 19 dicembre alle 20:00 CET (22:00 ora dell'Arabia Saudita, AST) l'Inter sfiderà all'Al-Awwal Park Stadium di Riyadh il Bologna nella seconda semifinale della EA Sports FC Supercup 2025/26.
Il programma completo delle attività previste alla vigilia della semifinale della EA Sports FC Supercup
Questo il dettaglio di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di giovedì 18 dicembre 2025:
Ore 9:00 CET (11:00 AST) - Allenamento Bologna (15' aperti ai media) | Al Nassr Football Club, Riyadh.
Ore 10:00 CET (12:00 AST) - Allenamento FC Internazionale Milano (15' aperti ai media) | Prince Faisal Stadium FC, Riyadh.
Ore 11:30 CET (13:30 AST) - Conferenza Stampa ufficiale Bologna di Vincenzo Italiano accompagnato da un calciatore | Al-Awwal Park Stadium, Riyadh.
Ore 12:30 CET (14:30 AST) - Conferenza stampa ufficiale FC Internazionale Milano di Cristian Chivu accompagnato da un calciatore | Al-Awwal Park Stadium, Riyadh
