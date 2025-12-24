Intervistato da Tuttojuve, Emiliano Leva, scopritore di Davide Frattesi, ha parlato del momento del centrocampista nerazzurro. "La Juventus, a mio parere, doveva prenderlo due anni fa. Era un giocatore di prospettiva, che aveva già dimostrato le sue qualità. Oggi è affermato e gioca nell'Inter con dei calciatori di altissimo livello, quando è arrivato aveva bisogno di fare esperienza in un club blasonato come questo. La Juventus, per me, può essere un'ottima opzione per le sue qualità".