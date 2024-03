“Come quella di questa Inter, che va di corsa, ha fretta di arrivare al traguardo e di accendere la seconda stella. E allo stesso tempo ha voglia di aggiungere altri appuntamenti al calendario: per i vicecampioni d’Europa andare ai quarti di finale di Champions è un obiettivo concreto, alla portata, ma ancora ricco di insidie. E la sfida del Metropolitano potrebbe anche far rallentare la squadra di Inzaghi in campionato, visto che prima e dopo ci sono due avversari tosti come Bologna e Napoli”.

“All’Inter bastano 19 punti in 11 partite per essere sicura dello scudetto, nell’ipotesi naturalmente che la Juve faccia 33 punti su 33. Quasi un esercizio di stile, insomma. È solo questione di tempo e di aritmetica. L’Inter era tornata dall’Arabia potenzialmente con 4 punti di ritardo dalla Juve. Il pareggio bianconero con l’Empoli però ha dato via a un periodo di crisi con 5 punti fatti in 6 partite dai bianconeri. Ed è evidente che se la media resta invariata per tutti, Milan compreso, lo scudetto interista può arrivare anche prima del derby, magari la settimana precedente con il Cagliari a San Siro, alla fine di un trittico con tre squadre in difficoltà ma assatanate di punti (Empoli e Udinese prima dei sardi)”, spiega il quotidiano.

