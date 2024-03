Lo scudetto per l'Inter si avvicina e, pur con un pensiero al record di 102 punti della Juventus 2013-14 di Conte, Simone Inzaghi è chiamato comunque a gestire le energie in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League al Metropolitano contro l'Atletico Madrid di Simeone:

"E' chiaro che, con la squadra in corsa in Champions League e l'attuale +12 rispetto alla seconda in Serie A, Inzaghi potrà iniziare a gestire le energie dei suoi in campionato perché, se il tricolore non è ancora vinto, diciamo che... la strada imboccata è quella giusta. Ecco perché, in particolare dopo ieri sera, è stata cerchiata di rosso la data del 13 marzo, il match di ritorno degli ottavi di finale contro l'Atletico al Metropolitano".