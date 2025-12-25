Lutto nel mondo del calcio. Il difensore tedesco Sebastian Hertner è morto dopo essere caduto da 70 metri da una seggiovia durante una vacanza sugli sci in Montenegro. Hertner era in villeggiatura a Savin Kuk, nel Montenegro settentrionale, quando la seggiovia sulla quale stava viaggiando si è staccata improvvisamente, facendolo precipitare senza lasciargli scampo.

"È con grande tristezza che annunciamo che il nostro capitano Sebastian Hertner è morto in un tragico incidente mentre era in vacanza. Siamo sconvolti e profondamente addolorati. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari. Riposa in pace, Sebastian", ha scritto il club di cui era capitano, l'Etsv Amburgom, quinta serie, sui suoi canali social.