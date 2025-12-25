"Avrà pure perso la Supercoppa con i rigori più brutti della propria storia, ma l’Inter è pur sempre prima, sola soletta nella compagnia di A, e oggi siederebbe di diritto nel lauto banchetto degli ottavi di Champions. Eppure, nonostante tutto, c’è un vago senso di incompiutezza che accompagna la squadra: è opinione comune dentro e fuori dal club che, una volta sistemati alcuni dettagli, la squadra volerà libera nei cieli di Italia, magari pure in quelli di Europa". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport sui difetti sui quali Chivu deve lavorare per far sì che l'Inter trovi la sua compiutezza.