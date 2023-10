Segretario Federbet: “Il 90% dei calciatori scommette e la cosa non mi sorprende”

"Secondo me il 90% dei calciatori scommette, e la cosa non mi sorprende affatto, ho parlato con tantissimi di loro. Hanno molto tempo libero, amano l'adrenalina, hanno spirito di competitività e hanno tanti soldi. E questo li rende molto inclini al gioco d'azzardo, è un problema enorme. Non parliamo di partite truccate, ma di scommesse". Francesco Baranca, segretario generale di Federbet (organizzazione internazionale che lotta contro le scommesse illegali nello sport), parla dai microfoni della spagnola Cadena Ser di un problema tornato d'attualità non solo in Italia (vedi il caso Paquetà in Inghilterra).