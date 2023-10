Antonio Conte sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve, su Rai 2 per un'intervista nella quale l'ex allenatore di Inter e Juve nella quale ha parlato anche di attualità. "Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono. Prendere una squadra in corsa? No, perché son situazioni create prima", ha dichiarato Conte, in un'anticipazione dell'intervista.