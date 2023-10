Il Messaggero – Fagioli rivela: fu Tonali a consigliargli l’app per scommettere

Emergono nuovi particolari sull'inchiesta legata alle scommesse. L'ultima vedrebbe ancora una volta come protagonista Sandro Tonali, indicato da Nicolò Fagioli come la persona che gli avrebbe fornito l'app per giocare su siti illegali. Così scrive Il Messaggero: "Era stato Fagioli, che ha consegnato alla procura federale il cellulare, a riferire a Chinè i dettagli sul dramma della ludopatia, ma anche la circostanza che l'applicazione per le scommesse illegali sul suo cellulare l'aveva ricevuta proprio da Tonali. "Non so se scommetta sul calcio", aveva risposto Fagioli alla domanda puntale del procuratore".