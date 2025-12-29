L'analisi di Sky Calcio Club nel corso dell'ultima puntata del 2025 sul rendimento delle big e la proiezione tra un mese

Alessandro De Felice Redattore 29 dicembre - 00:46

Nel corso di Sky Calcio Club, Sky ha analizzato la classifica e la prima parte di campionato con una proiezione della classifica alla fine di gennaio, quando le squadre impegnate in Supercoppa avranno disputato i recuperi.

Lo studio tiene in considerazione le prossime cinque, compreso il recupero, ovvero le quattro giornate di campionato - si gioca anche l’infrasettimanale - e quelle non disputate prima di Natale.

Inoltre Sky ha analizzato con chi fanno i punti le squadre:

"L'Inter che fa il 100% praticamente con la seconda metà della classifica e quasi con le prime. Quindi è abbastanza evidente che l'Inter perda punti solamente con le prime, al contrario del Milan che invece perde più punti con le squadre tra l'undicesimo e il quindicesimo posto, che è una cosa un po' strana".

Lo studio è basato su intelligenza artificiale, algoritmi, ma soprattutto sul valore degli expected points, cioè in base a come sta performando, come dovrebbero andare le squadre.

"L'Inter dovrebbe essere in testa con una minifuga, con quattro punti di vantaggio su Milan e Napoli, cinque punti sulla Juventus e addirittura otto punti sulla Roma e nove sul Como".