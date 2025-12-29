FC Inter 1908
ultimora

Sky – Calendario, media punti e AI: la classifica di Serie A a fine gennaio. L’Inter…

Sky – Calendario, media punti e AI: la classifica di Serie A a fine gennaio. L’Inter… - immagine 1
L'analisi di Sky Calcio Club nel corso dell'ultima puntata del 2025 sul rendimento delle big e la proiezione tra un mese
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Nel corso di Sky Calcio Club, Sky ha analizzato la classifica e la prima parte di campionato con una proiezione della classifica alla fine di gennaio, quando le squadre impegnate in Supercoppa avranno disputato i recuperi.

Lo studio tiene in considerazione le prossime cinque, compreso il recupero, ovvero le quattro giornate di campionato - si gioca anche l’infrasettimanale - e quelle non disputate prima di Natale.

Sky – Calendario, media punti e AI: la classifica di Serie A a fine gennaio. L’Inter…- immagine 2

Inoltre Sky ha analizzato con chi fanno i punti le squadre:

"L'Inter che fa il 100% praticamente con la seconda metà della classifica e quasi con le prime. Quindi è abbastanza evidente che l'Inter perda punti solamente con le prime, al contrario del Milan che invece perde più punti con le squadre tra l'undicesimo e il quindicesimo posto, che è una cosa un po' strana".

Sky – Calendario, media punti e AI: la classifica di Serie A a fine gennaio. L’Inter…- immagine 3

Lo studio è basato su intelligenza artificiale, algoritmi, ma soprattutto sul valore degli expected points, cioè in base a come sta performando, come dovrebbero andare le squadre.

Sky – Calendario, media punti e AI: la classifica di Serie A a fine gennaio. L’Inter…- immagine 4

"L'Inter dovrebbe essere in testa con una minifuga, con quattro punti di vantaggio su Milan e Napoli, cinque punti sulla Juventus e addirittura otto punti sulla Roma e nove sul Como".

