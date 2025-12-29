Le parole dell'ex attaccante sulla vittoria dei nerazzurri contro la formazione di Palladino e sulla rete dell'argentino che vale la vittoria

«Ci sta di soffrire contro un'Atalanta che veniva da ottime partite. L'Interha dato una grande prova di forza. Non vedevo l'Inter in difficoltà prima e non lo è ora, è una squadra quadrata e forte e ha vinto su un campo importante, un'Inter perfetta questa sera». Così Luca Toni su DAZN ha parlato della vittoria della squadra di Chivu in casa dell'Atalanta.

«Esposito? Mi piace, un centravanti forte, è entrato con una testa importante e per Chivu avere giocatori che entrano con questa rabbia, al di là dell'assist, è una vittoria. Esposito ha tenuto palla, ha davanti due campioni e sta lavorando per diventare un campione con due esempi davanti fantastici», ha poi detto su Pio che è entrato dalla panchina e ha regalato a Lautaro il passaggio vincente per il gol dell'uno a zero.

«Il gol di Lautaro? Un destro che fa gol con l'esterno sinistro ha tanta tecnica, perché non è il tuo piede, sembra facile, ma fai passare la palla vicinissima alla gamba del portiere. È un gesto di un calciatore che dimostra di avere grande tecnica. Se devo scegliere tra il gol di Lautaro e l'assist di Pio scelgo il gol, non è da chiedere neanche, non scherziamo», ha detto anche.

«Il mese di gennaio sarà tosto. Dicono che l'Inter fa fatica nei big match e ora arriveranno, sono curioso. L'Inter deve mostrare la sua forza. Non è più debole del Napoli anche se perde a Napoli. Negli scontri diretti ci sono episodi che possono girare storti, ma l'Inter può dimostrare di farcela. Ha un calendario difficile e il Napoli non perde molti punti quindi non sono sicuro sarà prima a fine gennaio», ha aggiunto.

