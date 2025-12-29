«Ci sta di soffrire contro un'Atalanta che veniva da ottime partite. L'Interha dato una grande prova di forza. Non vedevo l'Inter in difficoltà prima e non lo è ora, è una squadra quadrata e forte e ha vinto su un campo importante, un'Inter perfetta questa sera». Così Luca Toni su DAZN ha parlato della vittoria della squadra di Chivu in casa dell'Atalanta.
Toni: “Inter non in difficoltà, quadrata e forte. Il gol di Lautaro? Un particolare mostra…”
«Esposito? Mi piace, un centravanti forte, è entrato con una testa importante e per Chivu avere giocatori che entrano con questa rabbia, al di là dell'assist, è una vittoria. Esposito ha tenuto palla, ha davanti due campioni e sta lavorando per diventare un campione con due esempi davanti fantastici», ha poi detto su Pio che è entrato dalla panchina e ha regalato a Lautaro il passaggio vincente per il gol dell'uno a zero.
«Il gol di Lautaro? Un destro che fa gol con l'esterno sinistro ha tanta tecnica, perché non è il tuo piede, sembra facile, ma fai passare la palla vicinissima alla gamba del portiere. È un gesto di un calciatore che dimostra di avere grande tecnica. Se devo scegliere tra il gol di Lautaro e l'assist di Pio scelgo il gol, non è da chiedere neanche, non scherziamo», ha detto anche.
«Il mese di gennaio sarà tosto. Dicono che l'Inter fa fatica nei big match e ora arriveranno, sono curioso. L'Inter deve mostrare la sua forza. Non è più debole del Napoli anche se perde a Napoli. Negli scontri diretti ci sono episodi che possono girare storti, ma l'Inter può dimostrare di farcela. Ha un calendario difficile e il Napoli non perde molti punti quindi non sono sicuro sarà prima a fine gennaio», ha aggiunto.
(Fonte: DAZN)
