FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sella: “Scudetto? Lotta a quattro, senza il Milan. La Juve con Spalletti…”

ultimora

Sella: “Scudetto? Lotta a quattro, senza il Milan. La Juve con Spalletti…”

Sella: “Scudetto? Lotta a quattro, senza il Milan. La Juve con Spalletti…” - immagine 1
Le considerazioni dell'ex attaccante a proposito della lotta al tricolore in Serie A
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Ezio Sella, ex attaccante, ha parlato ai microfoni di TMW di diversi temi d'attualità. Qui anche le sue considerazioni a proposito della lotta scudetto in Serie A: "Vedo in lotta Napoli, Inter e Roma. Ti dirò: anche la Juve, con l'arrivo di Spalletti, può puntare ad obiettivi importanti".

Sella: “Scudetto? Lotta a quattro, senza il Milan. La Juve con Spalletti…”- immagine 2
Getty Images

Il Milan si deve accontentare di un piazzamento Champions?

"Il Milan non lo so: non mi dà l'impressione di poter avere la continuità giusta per vincere il campionato. Sicuramente fra le prime 4 ci può arrivare, per lo Scudetto non lo so".

Leggi anche
Udinese, Runjaic: “La cosa più bella da quando sono qui è la vittoria contro l’Inter”
Ecco la top 11 di Wesley Sneijder: 4-3-3, lui c’è e altri tre ex giocatori dell’Inter

© RIPRODUZIONE RISERVATA