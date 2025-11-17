Ezio Sella, ex attaccante, ha parlato ai microfoni di TMW di diversi temi d'attualità. Qui anche le sue considerazioni a proposito della lotta scudetto in Serie A: "Vedo in lotta Napoli, Inter e Roma. Ti dirò: anche la Juve, con l'arrivo di Spalletti, può puntare ad obiettivi importanti".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Sella: “Scudetto? Lotta a quattro, senza il Milan. La Juve con Spalletti…”
ultimora
Sella: “Scudetto? Lotta a quattro, senza il Milan. La Juve con Spalletti…”
Le considerazioni dell'ex attaccante a proposito della lotta al tricolore in Serie A
Il Milan si deve accontentare di un piazzamento Champions?
"Il Milan non lo so: non mi dà l'impressione di poter avere la continuità giusta per vincere il campionato. Sicuramente fra le prime 4 ci può arrivare, per lo Scudetto non lo so".
© RIPRODUZIONE RISERVATA