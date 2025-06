Aldo Serena , ex attaccante dell'Inter , ha parlato così del futuro della panchina nerazzurra e di Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport: "Non si può dire che l'Inter di Inzaghi sia stata bella ma incompiuta: ha vinto uno scudetto e diverse coppe, però la squadra era forte e i giocatori molto più bravi degli altri. E due scudetti sono stati un po' regalati.

Poi ci sono state due finali di Champions, un grandissimo traguardo: Inzaghi ha fatto un grandissimo lavoro, col City ha fatto vedere le qualità della sua squadra. Quest'anno ha perso tutto e in malomodo nel momento cruciale: per me la squadra si è sfaldata, sarà difficile per lui ripartire il prossimo anno. E' probabile che vada via, ma non si dimentichi cosa ha fatto".