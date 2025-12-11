Chiusa la Fase Campionato, l'Inter U20 prosegue il suo percorso nella UEFA Youth League 2025/26: venerdì 12 dicembre alle 15.30 CET la squadra di Carbone scoprirà l'avversaria dei sedicesimi di finale nel sorteggio che definirà le sfide in gara unica che si giocheranno il 3 e 4 febbraio.
ultimora
Youth League – Domani l’Inter scoprirà l’avversaria dei sedicesimi: tutte le info
SEDICESIMI YOUTH LEAGUE | IL SORTEGGIO—
Il sorteggio dei sedicesimi di finale di UEFA Youth League del 12 dicembre alle 15.30 CET definirà le sfide in gara unica che si giocheranno il 3 e 4 febbraio.
Alle 22 squadre qualificate al termine della fase campionato del percorso UEFA Champions League si affiancato le 10 vincitrici del terzo turno del percorso Campioni nazionali. Le prime sei classificate nella fase campionato giocano in casa e vengono abbinate alle squadre classificate dal 17° al 22° posto (sei incontri), mentre le squadre classificate dal 7° al 16° posto fanno visita alle vincitrici del percorso Campioni nazionali (10 incontri).
La procedura di sorteggio sarà confermata prima della cerimonia. Le vincitrici dei 16 ottavi di finale accederanno al sorteggio del resto della competizione del 6 febbraio. Il torneo proseguirà a eliminazione diretta e si concluderà come di consueto con una fase finale a quattro squadre, in programma a Nyon (Svizzera) il 17 e 20 aprile.
DATE SORTEGGI PARTITE A ELIMINAZIONE DIRETTA—
Sedicesimi di finale: 3/4 febbraio Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in poi): 6 febbraio, Nyon Ottavi di finale: 24/25 febbraio Quarti di finale: 17/18 marzo Semifinali: 17 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon) Finale: 20 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)
INTER XMAS COLLECTION
Casa è dove i colori nerazzurri possono scaldarti
© RIPRODUZIONE RISERVATA