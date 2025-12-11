FC Inter 1908
Youth League – Domani l’Inter scoprirà l’avversaria dei sedicesimi: tutte le info

Youth League – Domani l’Inter scoprirà l’avversaria dei sedicesimi: tutte le info - immagine 1
Domani alle 15.30 i nerazzurri scopriranno l'avversario dei sedicesimi di finale: il match si giocherà in gara unica il 3/4 febbraio
Gianni Pampinella
Chiusa la Fase Campionato, l'Inter U20 prosegue il suo percorso nella UEFA Youth League 2025/26: venerdì 12 dicembre alle 15.30 CET la squadra di Carbone scoprirà l'avversaria dei sedicesimi di finale nel sorteggio che definirà le sfide in gara unica che si giocheranno il 3 e 4 febbraio.

SEDICESIMI YOUTH LEAGUE | IL SORTEGGIO

Youth League – Domani l’Inter scoprirà l’avversaria dei sedicesimi: tutte le info - immagine 1
MILAN, ITALY - AUGUST 26: Benito Carbone of FC Internazionale U20 looks on during the Supercoppa Primavera Final match between FC Internazionale U20 and Cagliari Calcio U20 at Arena Civica Gianni Brera on August 26, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Alle 22 squadre qualificate al termine della fase campionato del percorso UEFA Champions League si affiancato le 10 vincitrici del terzo turno del percorso Campioni nazionali. Le prime sei classificate nella fase campionato giocano in casa e vengono abbinate alle squadre classificate dal 17° al 22° posto (sei incontri), mentre le squadre classificate dal 7° al 16° posto fanno visita alle vincitrici del percorso Campioni nazionali (10 incontri).

Youth League – Domani l’Inter scoprirà l’avversaria dei sedicesimi: tutte le info- immagine 3
Getty Images

La procedura di sorteggio sarà confermata prima della cerimonia. Le vincitrici dei 16 ottavi di finale accederanno al sorteggio del resto della competizione del 6 febbraio. Il torneo proseguirà a eliminazione diretta e si concluderà come di consueto con una fase finale a quattro squadre, in programma a Nyon (Svizzera) il 17 e 20 aprile.

DATE SORTEGGI PARTITE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Sedicesimi di finale: 3/4 febbraio Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in poi): 6 febbraio, Nyon Ottavi di finale: 24/25 febbraio Quarti di finale: 17/18 marzo Semifinali: 17 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon) Finale: 20 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)

