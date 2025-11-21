Serena: “Inter-Milan pesa psicologicamente. Esposito qualcosa di unico”

Aldo Serena, in collegamento con Sky Sport, ha parlato del derby Inter-Milan di domenica sera. Qui le sue considerazioni: "Lautaro e Thuram hanno caratteristiche che amplificano le loro potenzialità. Il Milan fa quello che sa far meglio con Modric che trova i compagni in verticale e con celerità, per quello c'è l'idea nell'Inter di mettere in campo Bisseck come centrale difensivo al poso di De Vrij e Acerbi che hanno una dinamicità limitata.

Pio Esposito? Lavora molto con fisico, è altruista e non guarda solo la porta. Per la giovane età è qualcosa di unico, è essenziale e concreto. Deve rimanere tranquillo, perché il futuro è suo. Certo che cambia vincere o perdere la partita. C'è un'emozione potente. Il derby porta con sé un'emozione unica, l'erba frigge. Magari non condizionerà il campionato, ma sotto il profilo psicologico pesa tanto questa partita.