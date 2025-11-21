FC Inter 1908
Serena: “Inter-Milan pesa psicologicamente. Esposito qualcosa di unico”

Le considerazioni dell'ex attaccante che ha vissuto la gara in programma domenica sera al Meazza da protagonista
Daniele Vitiello
Aldo Serena, in collegamento con Sky Sport, ha parlato del derby Inter-Milan di domenica sera. Qui le sue considerazioni: "Lautaro e Thuram hanno caratteristiche che amplificano le loro potenzialità. Il Milan fa quello che sa far meglio con Modric che trova i compagni in verticale e con celerità, per quello c'è l'idea nell'Inter di mettere in campo Bisseck come centrale difensivo al poso di De Vrij e Acerbi che hanno una dinamicità limitata.

Pio Esposito? Lavora molto con fisico, è altruista e non guarda solo la porta. Per la giovane età è qualcosa di unico, è essenziale e concreto. Deve rimanere tranquillo, perché il futuro è suo. Certo che cambia vincere o perdere la partita. C'è un'emozione potente. Il derby porta con sé un'emozione unica, l'erba frigge. Magari non condizionerà il campionato, ma sotto il profilo psicologico pesa tanto questa partita.

