"Terza sconfitta consecutiva dell’Inter. Volontà si, gambe no, fiducia scarsa, convinzione ridotta, affaticati tanto". Questa la brevissima analisi di Aldo Serena, ex calciatore, in merito alla sconfitta di oggi dei nerazzurri, la terza consecutiva dopo quelle con Bologna e Milan, contro la Roma: a decidere la sfida di San Siro è il gol nel primo tempo di Matias Soulé.