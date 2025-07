Le parole durissime di Lautaro Martinez nel postpartita di Inter-Fluminense continuano a far discutere. Anche Aldo Serena , ex attaccante, sul suo profilo X, ha voluto commentare le dichiarazioni del capitano nerazzurro.

"Lautaro ha tutta la mia stima in campo e fuori. Ha però sbagliato interferendo con il ruolo di altri. Da capitano poteva alzare il telefono.Oltretutto parole come quelle potrebbero condizionare economicamente le trattative in uscita di alcuni compagni, non aiutando l’Inter".