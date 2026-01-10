"Raspadori? Non entro in questo argomento, è abbastanza antipatica la cosa. Parlo solo dei miei calciatori, è una questione di rispetto per chi sta dando tutto". Lo ha detto Gian Piero Gasperini a DAZN dopo il successo contro il Sassuolo. "Perché è antipatico? Perché non è bello parlare di giocatori che non sono nostri - ha aggiunto -. Di molte società non sai nulla e poi li presenti i nuovi acquisti. Qui invece andiamo avanti mesi su giocatori e frattempo giochiamo il campionato...".