"Raspadori? Non entro in questo argomento, è abbastanza antipatica la cosa. Parlo solo dei miei calciatori, è una questione di rispetto per chi sta dando tutto". Lo ha detto Gian Piero Gasperini a DAZN dopo il successo contro il Sassuolo. "Perché è antipatico? Perché non è bello parlare di giocatori che non sono nostri - ha aggiunto -. Di molte società non sai nulla e poi li presenti i nuovi acquisti. Qui invece andiamo avanti mesi su giocatori e frattempo giochiamo il campionato...".
Poi i complimenti alla Roma per la prestazione. "Questi ragazzi sono straordinari per carattere e per impegno - ha spiegato -. Anche nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara, ma non valorizzata dal fatto che quando arrivavamo ai 16 metri eravamo inconcludenti. Nel secondo tempo invece abbiamo alzato il ritmo e siamo stati capaci di scambiare nello stretto".
Infine una battuta sull'astinenza dal gol di Dybala: "Lui aspetta le partite che devono essere sbloccate per segnare (ride, ndr). L'importante è che continui così e che si diverta. Stasera ha fatto bene, poi ritroverà anche la forza e precisione nel tiro".
