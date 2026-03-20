Ciascuna tra le prime tre squadre di Serie A ha fatto i conti con le assenze nell'arco della stagione. Inter, Milan e Napoli hanno avuto diversi infortuni da fronteggiare nell'arco della stagione, che sicuramente hanno complicato i piani dei rispettivi allenatori. Ma com'è andata nello specifico? Lo racconta DAZN con il confronto tra nerazzurri, rossoneri e azzurri.