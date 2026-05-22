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fcinter1908 ultimora Bologna, i convocati di Italiano per la partita contro l’Inter: assente Orsolini
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Bologna, i convocati di Italiano per la partita contro l’Inter: assente Orsolini
Sono 22 i calciatori a disposizione del tecnico rossoblu per l'ultima giornata di campionato: non ci sarà l'esterno offensivo
Sono 22 i calciatori convocati da Vincenzo Italiano per la sfida contro l'Inter in programma domani allo stadio Dall'Ara, ultima giornata di campionato. Il tecnico del Bologna non avrà a disposizione Riccardo Orsolini, indisponibile a causa di una lesione di primo grado all'adduttore sinistro.
La lista dei convocati:
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski;
Difensori: De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Zortea;
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm;
Attaccanti: Bernardeschi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Rowe.
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