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Bologna, i convocati di Italiano per la partita contro l’Inter: assente Orsolini

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Sono 22 i calciatori a disposizione del tecnico rossoblu per l'ultima giornata di campionato: non ci sarà l'esterno offensivo
Fabio Alampi Redattore 

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Sono 22 i calciatori convocati da Vincenzo Italiano per la sfida contro l'Inter in programma domani allo stadio Dall'Ara, ultima giornata di campionato. Il tecnico del Bologna non avrà a disposizione Riccardo Orsolini, indisponibile a causa di una lesione di primo grado all'adduttore sinistro.

Bologna, i convocati di Italiano per la partita contro l’Inter: assente Orsolini- immagine 2
Getty Images

La lista dei convocati:

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski;

Difensori: De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Zortea;

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm;

Attaccanti: Bernardeschi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Rowe.

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