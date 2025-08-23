Comincia malissimo il campionato 2025/26 del Milan: i rossoneri perdono in casa contro la neo promossa Cremonese ed escono tra i fischi di San Siro. 1-2 il risultato finale: i grigiorossi passano in vantaggio poco prima della mezz'ora con Baschirotto, nel recupero del primo tempo arriva il momentaneo pareggio di Pavlovic. Nella ripresa Bonazzoli si prende la scena con una spettacolare rovesciata che lascia di sasso Maignan e tutto il pubblico milanista.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Serie A, il Milan perde in casa contro la Cremonese. Roma, buona la prima per Gasperini
ultimora
Serie A, il Milan perde in casa contro la Cremonese. Roma, buona la prima per Gasperini
Clamoroso tonfo interno dei rossoneri, che si arrendono al capolavoro di Bonazzoli. I giallorossi battono il Bologna con Wesley
Nell'altra gara delle 20:45, la Roma batte 1-0 il Bologna e festeggia nel migliore dei modi l'inizio dell'era Gasperini. I giallorossi si impongono grazie alla rete segnata da Wesley al 53'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA