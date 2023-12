Serie A, per i bookie è Inter-Juve per lo Scudetto: schizza la quota del Milan

Le quote della Serie A dopo la diciassettesima giornata del campionato: ecco il pensiero dei bookmakers su scudetto e non solo

Il weekend natalizio ha regalato qualche sorpresa ai tifosi, ma rimane una certezza in quota: l’Inter è la favorita per la vittoria dello scudetto. Su Planetwin365 e William Hill il trionfo degli uomini di Inzaghi si gioca tra 1,17 e 1,20. Non perde terreno la Juve, che ha vinto di misura contro il Frosinone e si mantiene sulla scia della capolista: Allegri vede il suo settimo scudetto tra 4,75 e 5.Si fa difficile la vittoria per il Milan, che non è andato oltre il pareggio a Salerno e vede schizzare la propria quota a 15. Quasi impossibile invece, secondo i bookmaker, una conferma del Napoli: il secondo titolo consecutivo per i Campioni d’Italia, sconfitti a Roma e usciti incerottati dalla sfida dell’Olimpico, è offerto a 51.