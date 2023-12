Due posticipi hanno chiuso oggi la 15ª giornata di Serie A. Nel match delle 18.30, l’Empoli e il Lecce pareggiano 1-1. Al gol ospite di Banda, risponde la squadra di casa con un autogol di Rafia. Clamoroso finale di gara invece in Sardegna: il Cagliari nel recupero ha vinto 2-1 in rimonta contro il Sassuolo. Prima Erlic per gli ospiti, poi Lapadula e Pavoletti in rovesciata allo scadere. Cagliari che così sarebbe virtualmente salvo, Empoli terzultimo invece.