Crisi senza fine per la Fiorentina: la squadra di Vanoli cade anche a Bergamo contro l'Atalanta e resta in ultima posizione in campionato. A decidere la gara del Gewiss sono Kossounou e Lookman, con i bergamaschi che tornano alla vittoria in campionato: i toscani continuano invece a non trovare il successo.
