Serie A, Roma-Sassuolo 3-4 risultato finale: giallorossi ancora a -3 dall’Inter

I giallorossi senza José Mourinho in panchina per la squalifica perdono in casa in campionato contro il Sassuolo e falliscono l'aggancio all'Inter

Daniele Vitiello

Succede davvero di tutto in Roma-Sassuolo. Al triplice fischio sorridono i neroverdi, vittoriosi per 4-3 in un match condotto praticamente dall'inizio alla fine.

Il primo tempo termina 3-1 per la squadra di Dionisi: il gol di Zalewski al 26' intervalla la doppietta di Laurentié (13' e 18') e il gol in pieno recupero di Berardi su rigore. Prima del tiro dal dischetto rosso a Kumbulla per il fallo ai danni dello stesso Berardi. Nella ripresa Dybala al 50' con un gran sinistro prova a riaprire la gara, prima di una traversa di Berardi. Al 75' Pinamonti chiude i giochi con un tocco delizioso a scavalcare Rui Patricio, servito da Laurentié. Inutile la rete di Wijnaldum in pieno recupero.