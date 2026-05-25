Serie A, la top 11 di Opta: presenti quattro interisti. Zero milanisti e juventini

Il campionato di Serie A si è appena concluso ed è tempo di bilanci. Opta ha selezionato la top 11 dei giocatori che si sono comportati meglio in questa stagione, terminata con la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter, che nel frattempo ha alzato e portato a casa anche la Coppa Italia. Ma non ci sono soltanto calciatori nerazzurri nella formazione proposta, tenendo conto di vari paramteri statistici. Di seguito il dettaglio, ruolo per ruolo.