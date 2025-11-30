Seconda sconfitta consecutiva per il Torino di Marco Baroni: i granata cadono sul campo del Lecce per 2-1. Decisivo l'errore dal dischetto al 90' di Kristjan Asllani: l'ex Inter si fa ipnotizzare da Falcone, che para indovinando l'angolo. In gol per i giallorossi Coulibaly e Banda, per i granata rete di Adams.
Serie A, il Torino perde ancora: Asllani sbaglia il rigore al 90′, vince il Lecce
