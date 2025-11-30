FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Serie A, il Torino perde ancora: Asllani sbaglia il rigore al 90′, vince il Lecce

ultimora

Serie A, il Torino perde ancora: Asllani sbaglia il rigore al 90′, vince il Lecce

Serie A, il Torino perde ancora: Asllani sbaglia il rigore al 90′, vince il Lecce - immagine 1
Seconda sconfitta consecutiva per il Torino di Marco Baroni: i granata cadono sul campo del Lecce per 2-1
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Seconda sconfitta consecutiva per il Torino di Marco Baroni: i granata cadono sul campo del Lecce per 2-1. Decisivo l'errore dal dischetto al 90' di Kristjan Asllani: l'ex Inter si fa ipnotizzare da Falcone, che para indovinando l'angolo. In gol per i giallorossi Coulibaly e Banda, per i granata rete di Adams.

Leggi anche
Pisa-Inter, le formazioni UFFICIALI: Thuram con Lautaro, nuova chance per Luis Henrique
Visnadi su un giocatore dell’Inter: “Se non dovesse giocare oggi col Pisa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA