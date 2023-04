EDICOLA / CdS: Serie A, Napoli ride. Pioli stecca. Inzaghi, altra delusione

"Napoli ride. Tre anticipi in vista della Champions: solo gli azzurri non sbagliano in Serie A . Spalletti vince a Lecce ed è primo a +19. E Osi torna col Milan. Pioli stecca con l'Empoli (0-0). Inter rimontata a Salerno (1-1). Di Lorenzo e un autogol di Gallo spingono Lucio: mercoledì a San Siro quarti d'andata contro Leao. Inzaghi, altra delusione e martedì c'è l'esame Benfica".

Questo il titolo principale del Corriere dello Sport che racconta così ai suoi lettori gli anticipi giocati in Serie A dalle squadre impegnate in settimana in Coppa Campioni. Domani gioca la Roma: "Mou in casa Toro per il terzo posto". Può superare in classifica il Milan e spedire l'Inter momentaneamente fuori dalla zona Champions. In Premier League si gioca Tottenham-Brighton: "Stellini-De Zerbi, derby d'Italia per la Champions".