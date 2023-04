Inter, la maledizione del gol: in 4 partite 87 tiri in porta e due reti segnate

L'attacco nerazzurro crea ma non riesce a bucare i portieri avversari: un bel problema in vista del finale di stagione

Sembra una stregoneria. L'Inter tira tanto nella porta degli avversari, di tutti gli avversari che incontra. Ma non segna. E poi puntuale incassa gol, anche quando è un cross sbagliato. Come nel caso di Candreva nella gara con la Salernitana. Contro la formazione campana la squadra nerazzurra ha tentato 25 conclusioni. Se si considerano le ultime quattro gare di campionato, con quelle contro Spezia, Fiorentina e Juve, i tiri sono stati 87. In quattro partite, da 87 tiri sono nati due gol, quello di Gosens , su azione, oggi e quello di Lukaku contro lo Spezia, su rigore.

E se si pensa al dato sui tiri nello specchio della porta sono 11 quelli contro la Salernitana e 25 in totale nelle ultime 4 gare di Serie A. E sembra una maledizione: una volta è bravo il portiere avversario, una volta ci pensa la traversa, altre volte il palo. E a volte si sbaglia a due cm dalla linea di porta. Otto i tiri fuori oggi, 35 nelle ultime quattro gare. Risultato? Ultima vittoria ottenuta è quella contro il Lecce del 5 marzo. In trasferta in 15 gare l'Inter ha vinto solo 5 volte e sarebbe decima in classifica se non fosse per i risultati ottenuti a San Siro.