Servono 3 San Siro per la febbre Inter: festa con Ligabue e non solo

"Il programma, che dovrebbe terminare per le 22.30, insomma vale decisamente il biglietto. Peccato che i biglietti siano esauriti da tempo e che con le richieste pervenute si sarebbero potuti riempire tre San Siro. Impossibile fare un calcolo preciso di chi ha provato invano ad accaparrarsi il prezioso tagliando, ma sull’app “Avvisami” con cui mettersi in lista d’attesa le adesioni la settimana scorsa erano già più di 150mila. Una febbre tale da rendere impossibile la fase di vendita libera perché ogni settore è stato riempito in un amen".

"Per la gioia dei bagarini. Basti pensare che online ieri un terzo anello veniva venduto a 320 euro. Per rendere l’idea, sulle stesse piattaforme costava molto meno un secondo anello per il derby dello scudetto. Ma in fondo c’è poco da stupirsi per una tifoseria che ha una media spettatori appena inferiore a 73mila e che non garantisce il sold out ogni domenica solo a causa degli invenduti nel settore ospiti".