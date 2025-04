La Repubblica entra nel dettaglio della situazione: "Parole molto dure senza specificare il bersaglio ma che si può ipotizzare siano legate a quanto sta accadendo al Genoa. Balotelli, arrivato a fine ottobre da svincolato quando il tecnico era ancora Gilardino, non ha trovato molto spazio e con l’avvento di Vieira ha faticato ancora di più, non rientrando nei canoni del giocatore che tecnicamente piace all’allenatore francese. I minuti si sono così via via ridotti e persino le convocazioni. Inoltre un infortunio domestico a marzo lo ha messo kappao con un’operazione alla mano dalla quale si è ripreso come ha mostrato la scorsa settimana quando si sono aperte le porte del Signorini e l’attaccante si allenava poco distante dai compagni ma da solo, questo nonostante molti tifosi, per lo più giovanissimi, lo invocassero continuamente.