Shakhtar, De Zerbi: “Inter e Real? Possiamo vincere contro chiunque”

Le parole del tecnico degli ucraini: "Un vantaggio iniziare contro un avversario più debole? Non guardo a queste cose"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Sheriff, Roberto De Zerbi, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha parlato così del girone con Inter e Real Madrid: "Un vantaggio iniziare contro un avversario più debole? Non guardo a queste cose, così come non guardo se l'Inter o il Real Madrid siano favorite contro di noi. Lo Shakhtar può perdere con chiunque ma sono anche certo che possa vincere con chiunque. Dobbiamo pensare a noi stessi, sappiamo come prepararci adeguatamente a queste partite".