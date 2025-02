"Secondo me c'è un tema riguardo l'Inter: la rosa è molto sopravvalutata. Viene chiesto a Inzaghi di dominare questo campionato anche il primo anno quando gli vendono tutti, poi non è andata bene. Io ci lavoravo all'Inter e mi raccomando bene i temi prima dell'inizio del campionato. Secondo me l'Inter è una squadra forte, fortissima quando è in forma. Non così meglio delle altre quando i giocatori rifiatano. Quando deve far entrare alcune riserve il dislivello è eccessivo: Correa, Taremi e Arnautovic hanno fatto un gol a testa. Nel Napoli entra Raspadori che viene etichettato come un bidone, ma non è scarso. Non esiste una rosa dell'Inter al di fuori di quei 15 giocatori, lo dicono i fatti".