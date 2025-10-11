La speranza dell'Italia di qualificarsi al prossimo mondiale passa anche dalla gara in casa dell'Estonia. Gli azzurri scendono in campo questa sera, con una formazione che si preannuncia a trazione anteriore. Bisognerà vincere e sperare in un passo falso della Norvegia, per dare un senso diverso alle prossime gare e in particolare allo scontro diretto in programma a novembre.

Dal ritiro azzurro arrivano novità importanti. A riportarle è Marco Nosotti, in collegamento con Sky Sport: "Dalla riunione che stanno facendo in questo momento sta emergendo la voce che riguarda la candidatura di Orsolini, venuto qui per giocare e pronto a scendere in campo stasera. Toccherà a lui occupare la fascia destra, mentre a sinistra agirà Raspadori. Poi, in avanti, le due punte".