Atletico duro in casa, disattento fuori. Lascia spazi in difesa, ma occhio a Morata-Griezmann

Scordatevi l'Atletico che aveva fatto dell'1-0 il suo risultato talismano: golletto rimediato e grandi parate di Oblak. No, i col-choneros hanno chiuso il girone con 17 reti in 6 turni, quasi 3 di media, dietro solo al City di Guardiola, che è arrivato a 18 gol. Però le reti incassate dai rojiblancos tra Spagna ed Europa sono già 22, e in generale il reparto difensivo mostra lacune che la Lazio, per fare un esempio nostrano, ha avuto la colpa di non saper sfruttare.

"La difesa non è a tenuta stagna e la cosa vale soprattutto in trasferta, quando l'Atletico ridisegnato a trazione anteriore sembra aver dimenticato le tavole del cholismo e si fa infilare a piacere. Occhio però a due cose. Il ritorno sarà al Metropolitano, che se non è arrivato agli enormi livelli ambientali del Calderon è cresciuto tantissimo e accoglie fissi 65.000 fedeli. Potrà essere un fattore rilevante. E poi la coppia Griezmann-Morata, che segna circa il 60% delle reti della squadra. Alvaro non è mai stato tanto bene in vita sua, e Antoine è su livelli mondiali", sottolinea Gazzetta.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.