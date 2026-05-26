Così Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, a margine del Consiglio federale in Figc, riguardo la stesura dei calendari

Marco Astori Redattore 26 maggio 2026 (modifica il 26 maggio 2026 | 15:02)

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"Il calendario non aveva queste limitazioni e dove è capitato la Lega è stata in grado di gestire tutto al meglio. Ciò non toglie che, soprattutto per la contemporaneità, forse non è opportuno che partite cosi delicate trascinino gli orari di tutti gli altri. Probabilmente anche il derby di Torino non sarà in notturna e mi porta a dire di evitare nelle ultime giornate partite ad alto rischio". Così Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, a margine del Consiglio federale in Figc, riguardo la stesura dei calendari della stagione 2026/27.

Sui gravi incidenti di Juventus-Torino, poi, Simonelli, aggiunge che "non sono fatti belli e non fanno bene al calcio. La partita deve essere un momento di gioia. Nel derby di Milano c'erano persone con la maglietta del Milan e dell'Inter senza aver creato problemi, gli scontri tra teppisti non sono una cosa positiva", prosegue Simonelli.

Che sul dialogo in campo tra Locatelli, capitano bianconero, e gli ultras prima del fischio d'inizio del derby di Torino sottolinea come "esistono già delle norme che prevedono la squalifica di un calciatore che va a parlare con gli ultras. Locatelli sarà andato su indicazione del questore o del prefetto per cercare di mantenere l'ordine pubblico. Se un calciatore va autonomamente a parlare contro gli ultras sotto la curva ci sono delle norme che sanzionano questo comportamento; e sono norme giuste. Se un calciatore vuole andare a salutare i tifosi può farlo ma non si può andare a riferire solo con qualcuno, perché diventa offensivo nei confronti di tutti gli altri tifosi", conclude.

(ANSA)