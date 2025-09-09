Zona caldissima per il futuro di San Siro : a novembre scatterà il vincolo sul secondo anello ed è proprio questa l’ipotesi che Inter e Milan, ma soprattutto il sindaco Giuseppe Sala, vogliono scongiurare arrivando a un accordo blindato di cessione del Meazza, che sarebbe abbattuto per quasi la totalità, e le sue aree limitrofe.

Queste le parole riportate da calcioefinanza.it del sindaco Sala: "La delibera deve arrivare in giunta tra questa e la prossima settimana, magari più facilmente la prossima. Non più in là, altrimenti non ce la facciamo più.

"Non voglio essere né ottimista né pessimista, voglio fare il mio dovere e fare il nostro dovere vuol dire portare il dossier in Consiglio comunale. In questo momento il dossier è affidato alla vicesindaca Scavuzzo. È chiaro che abbiamo questo vincolo legato alla sovrintendenza però i tempi volendo ci sono, si esprimerà la politica".