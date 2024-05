Come si è trovato come difensore centrale dopo che a Torino è stato utilizzato quasi esclusivamente da esterno destro?

«Sono cresciuto come difensore centrale nel mio club, il Denguele in Costa d’Avorio. Ero venuto per giocare difensore centrale anche al Torino, ma mister Mazzarri aveva visto in me le qualità per impormi come laterale difensivo e da quando sono arrivato in prima squadra non è mai stato un problema adattarmi alle richieste dell'allenatore per il bene del gruppo. Qui a Monaco, Paul Mitchell e Thiago Scuro mi avevano chiaramente detto che mi volevano per giocare difensore centrale».

Non si è pentito della sua scelta?

«Assolutamente no. Volevo provare una nuova esperienza in un campionato diverso e la mia decisione è stata giusta: venire al Monaco mi ha permesso di fare il salto di qualità in carriera e di arrivare in un club che ha scritto pagine di storia importanti in Francia e in Europa. Nicolas Nkoulou, il mio ex compagno al Torino, mi aveva detto tante cose positive su questa società e aveva ragione: qui c'è tutto per imporsi ai massimi livelli».

Come se lo immagina il prossimo anno il suo debutto in Champions League?

«Giocare in Champions era il sogno che avevo da bambino. Quella di domenica scorsa è stata una giornata bella e speciale, abbiamo raggiunto l’obiettivo che tutti volevamo. Per la prossima stagione speriamo di toglierci altre soddisfazioni».

Un eventuale scontro con la Juventus in Champions, per lei sarebbe... un derby?

«Contro la Juve ho giocato a Torino e non ho mai vinto. Affrontarla di nuovo con il Monaco sarebbe uno stimolo, una partita speciale finalmente da vincere per far felici anche i tifosi del Torino. Giocare in Champions ci spingerà a lavorare ancora più duramente».

Le piacerebbe in futuro tornare a giocare in Serie A?

«Sì, è una possibilità che non posso scartare perché la Serie A è uno dei migliori campionati del mondo con club importanti con una grande storia, ma in questo momento sono concentrato sul Monaco, sulla prossima stagione e sui suoi obiettivi, e non vedo l’ora di giocare la Champions con questo club».

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.