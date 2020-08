Inter, Skriniar chiede garanzie: il Tottenham insiste, l’addio di Conte cambia le cose?

Relegato in panchina in questo finale di stagione, Milan Skriniar è finito nella lista dei calciatori sacrificabili per finanziare il mercato in entrata dell’Inter. Tuttavia, l’eventuale cambio di allenatore potrebbe cambiare le carte in tavola. Secondo Tuttosport, il difensore slovacco chiede delle garanzie:

“Se con Antonio Conte, Milan Skriniar era diventato un giocatore da cedere, per far cassa, per trovare quei soldi necessari per poi reinvestire immediatamente sul mercato, oggi cambia tutto. Oggi l’ex Sampdoria potrebbe tornare a essere un giocatore fondamentale per la retroguardia nerazzurra, uno di quei giocatori che con Allegri potrebbe diventare un pilastro su cui costruire la nuova Inter. Di sicuro vale almeno 50 milioni di euro, cifra che il Tottenham è disposto ancora a pagare pur di avere con sé il centrale slovacco. Nell’Inter di Conte è finito ai margini, in panchina, non ha più giocato. Gli è stato preferito sempre Diego Godin, anche nella finalissima di Colonia. Sarà ancora così? Milan vuole delle garanzie, altrimenti sarà meglio andarsene, andare a giocare lontani dalla Serie A“.