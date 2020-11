Il ritorno di Skriniar in campo festeggiato dai tifosi e da Antonio Candreva: “Il più…”

“Felice di essere tornato. Anche se non è arrivato il risultato che ci aspettavamo”. Lo scrive Milan Skriniar, autore di una buona prestazione ieri contro l’Atalanta a Bergamo nonostante il pareggio che lascia l’amaro in bocca ai nerazzurri. Il difensore è stato fuori dai giochi per quasi un mese a causa del Covid. Appena rientrato a disposizione di Antonio Conte ha trovato subito spazio. E a sottolineare la sua qualità, oltre ai tifosi che gli hanno dato un caloroso bentornato, è arrivato anche Antonio Candreva che ha sancito in maniera definitiva: “Il più forte di tutti”.