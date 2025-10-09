Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della nazionale slovacca, Milan Skriniar è tornato sul suo trasferimento al Fenerbahce. "Quando sono arrivato lì in prestito a gennaio, mi sono sentito benissimo fin dal primo momento. Abbiamo un rapporto fantastico con i ragazzi nello spogliatoio e con i tifosi, quindi quando si è parlato del trasferimento in estate, la mia prima scelta è stata il Fenerbahce. Sono felice lì, gioco regolarmente", ha esordito l'ex difensore dell'Inter.

"Credo che le prestazioni della nostra squadra continueranno a migliorare, perché abbiamo una squadra eccellente. Ci sono stati alcuni cambiamenti, sia in panchina che in società, quindi ci sono stati molti momenti di difficoltà al di fuori del campo, su cui noi giocatori non possiamo fare nulla, ma che dobbiamo affrontare. Ma sono felice lì, mi sento benissimo e credo che anche le prestazioni della squadra miglioreranno".

Uno dei momenti più bui è stato l'esonero di Mourinho. Come l'hai percepito?

"È stato inaspettato ed è arrivato dopo la partita dei play-off di Champions League, quando siamo stati eliminati dal Benfica. Ci è dispiaciuto perché eravamo a un passo dal palcoscenico principale. Una cosa che il Fenerbahce non faceva da molti anni. Siamo rimasti delusi e credo che l'allenatore stesso non si aspettasse l'esonero. Ci sono stati momenti extra-calcistici di distrazione che sono andati oltre la squadra e i giocatori. Ma la società ha preso quella decisione, che abbiamo accettato. Abbiamo un nuovo allenatore (Domenico Tedesco, ndr), che è eccellente. Deve sopportare tutto questo e credo che le prestazioni miglioreranno sempre di più".