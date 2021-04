Skriniar: “Vittoria importante, siamo uniti. Mai avuto problemi con Conte”

Le parole del calciatore dell'Inter, che analizza ai microfoni di DAZN la sfida di campionato contro il Verona a San Siro

"Umore, applausi, gioia. Quello che dovrebbe esserci dopo una partita così. Dopo due pareggi era importante conquistare questi tre punti. Gruppo? Siamo uniti e forte, che attacca e difende insieme. Non importa chi gioca un po' di più e un po' meno. Siamo tutti insieme da inizio a fine stagione. Interventi puliti? A volte mi riesce meglio, a volte no. Guardo i miei avversari e quello che fanno bene e meno bene. Mi preparo prima della partita sui miei avversari. Titolarità? Non ho mai avuto problemi con Conte. Ho sempre avuto un buon rapporto con lui. Avevo bisogno di tempo per abituarmi a giocare a 3. Sono contento di aver ripreso il posto da titolare e di aiutare la squadra a crescere. Dobbiamo continuare così fino a quando non abbiamo in mano quello che vogliamo.