CdS – Inter, tornano Sanchez e Skriniar. Conte non rischia: col Real tocca a…

Sanchez c’è, Lukaku no. Come ci si attendeva, l’attaccante belga dell’Inter non è partito per Madrid insieme al resto della squadra e non ci sarà questa sera al Di Stefano di Valdebebas contro le ‘Merengues‘ di Zidane. Lukaku lavorerà ad Appiano Gentile per Bergamo, anche se le possibilità di vederlo in campo contro l’Atalanta domenica alle 15 sono ridotte.

Conte ritrova il cileno, anche se – secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, Sanchez potrebbe entrare a gara in corso con Perisic confermato al fianco di Lautaro dall’inizio. L’idea del tecnico è quella di non rischiare, dopo quanto accaduto in precedenza con la ricaduta contro il Borussia Monchengladbach in seguito all’infortunio muscolare rimediato con il Cile.

L’Inter ritrova anche Milan Skriniar, che dopo la positività al Covid-19 sarà in panchina. In difesa giocheranno D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni, mentre a centrocampo Barella agirà da trequartista, con Vidal e Brozovic alle sue spalle. Sulle fasce ci saranno il grande ex Achraf Hakimi e Ashley Young, che torna dal 1′ sulla corsia mancina.