Domani sera prenderà il via una nuova stagione di Champions League. Sky Sport la racconterà come sempre, aggiungendo però due nuovi canali. Si tratta di Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, che trasmetteranno i principali eventi sportivi e calcistici dell'emittente. Saranno disponibili al 215 e 216 e chiamati 'Ultra Live': l'obiettivo è quello di ridurre al minimo il gap tra la diretta dell'evento e lo streaming (circa 4 secondi). L'abbassamento della latenza sarà ovviamente possibile per chi dispone di una fibra adeguata.