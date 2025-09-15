Domani sera prenderà il via una nuova stagione di Champions League. Sky Sport la racconterà come sempre, aggiungendo però due nuovi canali. Si tratta di Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, che trasmetteranno i principali eventi sportivi e calcistici dell'emittente. Saranno disponibili al 215 e 216 e chiamati 'Ultra Live': l'obiettivo è quello di ridurre al minimo il gap tra la diretta dell'evento e lo streaming (circa 4 secondi). L'abbassamento della latenza sarà ovviamente possibile per chi dispone di una fibra adeguata.
Sky abbatte il rischio spoiler: con l’inizio della Champions in arrivo due grandi novità
Nel bouquet dell'emittente satellitare due nuovi canali che permetteranno quasi di azzerare il divario tra lo streaming e l'evento live
