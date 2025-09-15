FC Inter 1908
Si parla di Juve, Marocchi non è d’accordo con Di Canio: “Ogni tanto ha la TV rotta”

Si parla di Juve, Marocchi non è d’accordo con Di Canio: “Ogni tanto ha la TV rotta” - immagine 1
Giancarlo Marocchi ha parlato a Sky Sport della Juventus dopo la vittoria contro l'Inter: "Quest'anno si una percezione diversa"
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha parlato così della Juventus di Tudor:

Si parla di Juve, Marocchi non è d’accordo con Di Canio: “Ogni tanto ha la TV rotta”- immagine 2
Screen conferenza stampa Juve

"Si è tornato all'antico, Tudor ha rimesso a posto le cose perché aveva già vissuto a Torino da calciatore. Ha portato la Juve al quarto posto, si ripresenta poi in campionato a rendere questa squadra solida, che non prenda gol e la strada era già tracciata. Con l'Inter ha preso tre gol ma ha difeso anche male certe volte, i centrocampisti non devono essere al limite dell'area e devono impedire il tiro a Calhanoglu per esempio.

Si parla di Juve, Marocchi non è d’accordo con Di Canio: “Ogni tanto ha la TV rotta”- immagine 3
Getty Images

Di Canio parlava di 5-2-3 Juve in fase di non possesso con i tre davanti isolati? Paolo a volte ha il televisore rotto, tutto sto spazio tra i centrocampisti e gli attaccanti non l'ho visto. Anche i tre davanti davano una mano in fase di copertura ma va bene compatti dietro. Detto questo, l'entusiasmo c'è eccome. Si ha la percezione che quest'anno, dopo annate un po' così, possa succedere qualcosa"

