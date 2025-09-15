"Si è tornato all'antico, Tudor ha rimesso a posto le cose perché aveva già vissuto a Torino da calciatore. Ha portato la Juve al quarto posto, si ripresenta poi in campionato a rendere questa squadra solida, che non prenda gol e la strada era già tracciata. Con l'Inter ha preso tre gol ma ha difeso anche male certe volte, i centrocampisti non devono essere al limite dell'area e devono impedire il tiro a Calhanoglu per esempio.