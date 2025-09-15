Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha parlato così della Juventus di Tudor:
Si parla di Juve, Marocchi non è d’accordo con Di Canio: “Ogni tanto ha la TV rotta”
"Si è tornato all'antico, Tudor ha rimesso a posto le cose perché aveva già vissuto a Torino da calciatore. Ha portato la Juve al quarto posto, si ripresenta poi in campionato a rendere questa squadra solida, che non prenda gol e la strada era già tracciata. Con l'Inter ha preso tre gol ma ha difeso anche male certe volte, i centrocampisti non devono essere al limite dell'area e devono impedire il tiro a Calhanoglu per esempio.
Di Canio parlava di 5-2-3 Juve in fase di non possesso con i tre davanti isolati? Paolo a volte ha il televisore rotto, tutto sto spazio tra i centrocampisti e gli attaccanti non l'ho visto. Anche i tre davanti davano una mano in fase di copertura ma va bene compatti dietro. Detto questo, l'entusiasmo c'è eccome. Si ha la percezione che quest'anno, dopo annate un po' così, possa succedere qualcosa"
