Dopo il successo sul Genoa per 2-1, in casa Inter il focus si è spostato sulla Supercoppa Italiana, che la squadra di Chivu disputerà in Arabia Saudita.
Sky – Inter, Calhanoglu vola in Arabia: nessuna lesione, il piano. Darmian…
Ad Appiano Gentile fari puntati sull'infermeria e in particolare sulle condizioni di Matteo Darmian e soprattutto Hakan Calhanoglu, che ieri ha saltato la trasferta di Genova.
Sky Sport fornisce gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dei due nerazzurri:
"Sull’aereo saliranno sia Darmian che Calhanoglu. Tutti e due comunque con grande cautela. Darmian rientra dopo tempo passato fuori per un problema muscolare e come ha detto Chivu è guarito ma ancora non è pronto. Dovrà tornare in forma adesso.
Per Calhanoglu c'è stato un po' uno spavento dopo lo stop con Liverpool, era uscito per un fastidio all'adduttore, poi in realtà non si è rilevato alcun tipo di problema, quindi alcuna lesione.
Il giocatore però non si è allenato ancora e quindi partirà e poi si userà grande cautela perché nessuno vuole rischiare niente. Però il fatto che non abbia un infortunio è già una buona notizia".
