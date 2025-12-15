Sky – Inter, Calhanoglu vola in Arabia: nessuna lesione, il piano. Darmian…

Come stanno i due calciatori nerazzurri, che partiranno con la squadra di Chivu in vista della Supercoppa Italiana

Alessandro De Felice Redattore 15 dicembre 2025 (modifica il 15 dicembre 2025 | 13:31)

Dopo il successo sul Genoa per 2-1, in casa Inter il focus si è spostato sulla Supercoppa Italiana, che la squadra di Chivu disputerà in Arabia Saudita.

Ad Appiano Gentile fari puntati sull'infermeria e in particolare sulle condizioni di Matteo Darmian e soprattutto Hakan Calhanoglu, che ieri ha saltato la trasferta di Genova.

Sky Sport fornisce gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dei due nerazzurri:

"Sull’aereo saliranno sia Darmian che Calhanoglu. Tutti e due comunque con grande cautela. Darmian rientra dopo tempo passato fuori per un problema muscolare e come ha detto Chivu è guarito ma ancora non è pronto. Dovrà tornare in forma adesso.

Per Calhanoglu c'è stato un po' uno spavento dopo lo stop con Liverpool, era uscito per un fastidio all'adduttore, poi in realtà non si è rilevato alcun tipo di problema, quindi alcuna lesione.

Il giocatore però non si è allenato ancora e quindi partirà e poi si userà grande cautela perché nessuno vuole rischiare niente. Però il fatto che non abbia un infortunio è già una buona notizia".