Il giornalista Marco Bucciantini, durante Sky Calcio Club, ha parlato della gara di Lautaro e delle sue doti da bomber in area di rigore:
"In area di rigore Lautaro è padrone, quando tira quella palla va sempre dove deve andare. Lui la porta ce l'ha in camera da letto. Dovunque si gira, la palla va in porta".
