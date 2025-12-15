FC Inter 1908
Bucciantini: “Lautaro in area di rigore è padrone. Ha la porta in camera da letto”

Bucciantini: "Lautaro in area di rigore è padrone. Ha la porta in camera da letto"
Il giornalista, durante Sky Calcio Club, ha parlato della gara di Lautaro e delle sue doti da bomber in area di rigore
Andrea Della Sala 

Il giornalista Marco Bucciantini, durante Sky Calcio Club, ha parlato della gara di Lautaro e delle sue doti da bomber in area di rigore:

Inter Lautaro
Getty Images

"In area di rigore Lautaro è padrone, quando tira quella palla va sempre dove deve andare. Lui la porta ce l'ha in camera da letto. Dovunque si gira, la palla va in porta". 

 

