Sky – Inter, chi con Lautaro? Uno tra Bonny ed Esposito in vantaggio. In difesa e in mezzo…

Sky – Inter, chi con Lautaro? Uno tra Bonny ed Esposito in vantaggio. In difesa e in mezzo… - immagine 1
L'Inter scenderà in campo domani sera allo stadio Olimpico contro la Roma di Gasperini. Chivu deve scegliere il partner del capitano
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter scenderà in campo domani sera allo stadio Olimpico contro la Roma di Gasperini. Chivu deve scegliere il partner di capitan Lautaro in attacco. Thuram non ci sarà, da valutare una sua possibile convocazione nella gara di Champions contro l'Union Sg. Il tecnico dei nerazzurri dovrà scegliere tra Bonny ed Esposito. Per il resto dentro i titolari.

Queste le ultime secondo Sky Sport:

ROMA

—  

Nella Roma ballottaggio aperto alle spalle di Ferguson, in vantaggio su Dovbyk. Con Soulé dovrebbe partire Pellegrini, ma anche Dybala ed El Shaarawy in corsa per una maglia.

Sky – Inter, chi con Lautaro? Uno tra Bonny ed Esposito in vantaggio. In difesa e in mezzo…- immagine 2

INTER

—  

Come detto il grande dubbio è davanti, chi gioca assieme a Lautaro? Bonny sembra in vantaggio su Esposito che conserva ancora chance di poter partire dal 1'.

Sky – Inter, chi con Lautaro? Uno tra Bonny ed Esposito in vantaggio. In difesa e in mezzo…- immagine 3
